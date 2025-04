Imposto de Renda 2025: veja 6 dicas para garantir ou aumentar a restituição

Atenção aos gastos dedutíveis. Despesas com saúde, educação, pensão alimentícia e previdência privada podem elevar o cálculo da restituição. A inclusão correta dos números com comprovantes e notas fiscais pode ser fundamental.

Previdência privada. Contribuintes com plano de previdência privada do tipo PGBL (Plano Gerador de Benefício Livre) estão sujeitos a uma dedução de até 12% da renda bruta tributável, elevando a restituição. As informações devem ser incluídas na ficha "Pagamentos Efetuados".

Declaração conjunta com cônjuge. Casais que se enquadram nos requisitos da declaração do IR podem preencher o programa de forma conjunta, reduzindo o imposto devido e tornando a restituição mais vantajosa.

Isenção. Contribuintes isentos do envio do IR podem declarar os pagamentos mesmo sem a obrigatoriedade. Isso possibilita a devolução de valores descontados em folha, por exemplo.

O prazo de entrega do IRPF 2025 começou dia 17 de março e vai até 30 de maio. Neste ano, estão obrigadas a declarar as pessoas físicas que receberam rendimentos tributáveis acima de R$ 33.888,00.