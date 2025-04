INSS de abril de 2025: veja calendário com as datas de pagamento

Para saber exatamente quando o pagamento será feito, é necessário verificar o número final do cartão do benefício, desconsiderando o último dígito após o traço. Além disso, a consulta das informações atualizadas ficará disponível na semana anterior ao início dos repasses, podendo ser acessada pelo portal ou aplicativo Meu INSS. O acesso requer login com CPF e senha cadastrados no sistema Gov.br.

Em caso de dúvidas, os segurados podem entrar em contato com a Central de Atendimento do INSS pelo telefone 135. O atendimento eletrônico funciona 24 horas por dia, enquanto o suporte com atendentes humanos está disponível durante o horário comercial.

Para conferir detalhes sobre os depósitos, basta acessar a opção "Extrato de Pagamento" dentro da plataforma Meu INSS. Também é possível utilizar a ferramenta de busca para encontrar informações específicas, como a situação cadastral.