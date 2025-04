Josias: China tem condições de brigar com EUA como cachorro grande

Ao impor aos EUA uma tarifação exatamente do mesmo tamanho à imposta por Trump, a China diz que não está para brincadeira. Se quer guerra, vamos para a guerra e em igualdade de condições. A China tem todas as condições de brigar com os EUA como cachorro grande. Não é um adversário negligenciável.

Trump declara guerra como quem brinca em um parque de diversões. Há nos EUA uma negociação em torno do TikTok, que é uma plataforma chinesa. Trump insinuou que poderia flexibilizar as tarifas impostas à China se Pequim facilitasse essa negociação. Isso é uma brincadeira.

Trump está feliz da vida porque considera que deflagrou um processo que lhe deu vantagem sobre todos os países do mundo. Ele imagina que todos ajoelharão no milho e pedirão clemência ao 'imperador laranja' da Casa Branca. Josias de Souza, colunista do UOL

Para Josias, além do risco de enfrentar gigantes comerciais como a China, Trump também tem que encarar a resposta da população e das empresas norte-americanas, que serão diretamente afetadas por uma possível alta nos preços.

A China diz que a briga será levada a sério. Impuseram tarifas do mesmo tamanho que estão sendo sinalizadas pelos EUA e não há essa brincadeira de TikTok. Se os EUA quiserem negociar, terão que baixar as tarifas.