Série da Disney com Isis Valverde é inspirada em livro de jornalista do UOL

Estreou hoje no Disney+ a série "Maria e o Cangaço". Protagonizada por Isis Valverde, a produção foi inspirada no livro "Maria Bonita: Sexo, Violência e Mulheres no Cangaço", da jornalista do UOL Adriana Negreiros, e traz uma perspectiva inédita do cangaço.

A realidade das cangaceiras

Filha de nordestinos e criada em Fortaleza, Adriana cresceu ouvindo histórias romantizadas de cangaceiros, como se Maria Bonita fosse uma Joana D'arc da Catinga. Não é o caso do livro -e da série -, que além de fugir da visão simplista que dividia o cangaço entre "bandidos e mocinhos", expõe as brutalidades enfrentadas pelas mulheres.