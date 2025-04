Veja prazo para preencher a declaração do MEI 2025 e enviar a DASN

Se o MEI não teve faturamento, deve registrar R$ 0,00 nos campos apropriados. A entrega é obrigatória para todos os microempreendedores, independentemente de terem ou não gerado receita no último ano.

Quem não enviar a declaração dentro do prazo está sujeito a multa de 2% ao mês sobre o total dos tributos devidos, com um limite de 20% e valor mínimo de R$ 50. Além disso, caso o MEI deixe de pagar as contribuições mensais por dois anos consecutivos, o CNPJ pode ser cancelado.

Em 2024, o faturamento máximo permitido para MEIs foi de R$ 81 mil ao ano, o que equivale a uma média de R$ 6.750 mensais. Para empresas abertas ao longo do ano, esse limite é calculado proporcionalmente. Manter a declaração em dia garante a regularidade do MEI e evita complicações com a Receita Federal.

Caso seja necessário corrigir alguma informação, o microempreendedor pode acessar a declaração já enviada e selecionar o ano-exercício que precisa ser ajustado. Depois, basta optar pela "declaração retificadora", realizar as alterações e reenviar o documento. Para segurança, é recomendável salvar ou imprimir o novo recibo de transmissão.