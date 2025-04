Sonhava em fazer festa de aniversário no McDonald's? Elas estão de volta

O McDonald's voltou a fazer festas de aniversário em unidades de São Paulo desde novembro passado. As comemorações, em fase de testes e que agora se chamam "Niver no Méqui", foram populares nos anos 1990 e 2000.

O que aconteceu

As festas duram duas horas, com reserva e decoração gratuitas. Enfeites incluem bandeirinhas, itens de mesa, móbile, totem, bolo cenográfico e um porta-retrato personalizado com a foto do aniversariante.

Comidas da rede de fast-food são pedidas e pagas no momento do aniversário. Não é permitido levar qualquer tipo de bebida ou alimento de fora, incluindo bolo e docinhos de festa, como brigadeiros, informa o regulamento.