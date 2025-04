Nome social: veja como solicitar alteração nos documentos oficiais

No CPF, é preciso acessar o site do e-CAC e clicar em "Solicitar serviço viaprocesso digital". Em seguida, vá na área "Cadastro" e selecione o serviço correspondente. Anexe os documentos necessários (formulário preenchido do Pedido de Inclusão de Nome Social e documento de identificação oficial com foto).Em seguida, conclua o envio e aguarde o retorno do processo de solicitação.

No título de eleitor, basta ir no site do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Ir em"Autoatendimento eleitoral", escolher a opção "Título de eleitor" no menu e buscar pela opção "Inclua seu nome social". Depois, preencher os dados pessoais e concluir a solicitação.

Para a CNH, é preciso entrar em contato com o Detran do seu estado. Aí é pedir a alteração dedados ou a renovação da CNH, dependendo da validade do documento.

No INSS, é preciso acessar o site do INSS, entrar com a conta Gov.br e, no menu principal, clicar em "Meu perfil". Em seguida, vá em "Nome de exibição" e, na nova página que aparecer, altere o campo "nome social".

Na carteira de trabalho digital, os dados são de origem da Receita Federal (CPF) e do INSS. Por isso, é preciso alterar o nome social nestes dois órgãos para que, posteriormente, os dados sejam replicados na carteira de trabalho automaticamente.