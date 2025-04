Mercado Aberto: Amanda Klein estreia programa de economia no Canal UOL

Estreia amanhã Mercado Aberto, novo programa jornalístico do UOL que antecipa os principais destaques e debates sobre economia e mercado financeiro antes da abertura da Bolsa de Valores brasileira, a B3.

Comandado pela jornalista Amanda Klein, Mercado Aberto contará com especialistas convidados para debater notícias, indicadores e eventos do dia que influenciam o pregão.