O que é 'economia da solidão' e por que ela é uma tendência no mundo

A inteligência artificial criou novas demandas para suprir a solidão. Chatbots, os robôs de plataformas como as da Meta, Chat-GPT, Grok, Gemini, DeepSeek, Merlin e etc., já são capazes de manter conversas que as assistentes Alexa e Siri ainda não conseguiam realizar por muito tempo. Há quem se sinta, assim, compreendido e amado —enquanto a indústria de tecnologia investe pesado na corrida para aperfeiçoar o serviço.

No Japão, o serviço de aluguel de namoradas já é popular —cobrando cerca de 6.000 ienes (R$ 220) por hora pela companhia temporária. O contato não envolve relação sexual e um mínimo de duas horas por contratação é exigido, segundo o jornal diário Japan Today. Sites como o cuddlist.com disponibilizam sessões de abraços; usuários podem se cadastrar para abraçar ou pagar pelo carinho.

Solteiros ainda têm 70% maior probabilidade de atingir as metas de exercícios físicos da OMS do que casados, apontou estudo polonês. Apesar de ser possível que o número dos dispostos a pagar pela academia esteja relacionado à disponibilidade de tempo ou questões estéticas, há teóricos que já apontam a preocupação com a saúde e a autonomia futura como evidentes entre os mais jovens (e sozinhos) hoje.

Conservadorismo em alta no mundo hoje ainda enfatiza a solidão, de acordo com Hertz. Em seu livro "O Século da Solidão", ela aponta que este tipo de governo em diversos países fez com que as pessoas priorizassem o bem-estar individual sobre o coletivo. Combinada às mudanças trazidas por avanços tecnológicos e pelo contexto social e econômico, uma nova maneira de existir já molda o consumismo atual.