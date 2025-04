Pânico se espalha e derruba bolsas asiáticas após 'tarifaço' começar

No mesmo horário, os índices futuros de Nova York despencavam. O do Dow Jones caía 2,2%, o do S&P 500 — que reúne as ações das 500 maiores empresas negociadas nas Bolsas americanas — recuava 2,5% e o da Nasdaq, de companhias de tecnologia, perdia 3%. Essas baixas indicam que tais bolsas abrirão em queda na manhã de segunda (7) nos EUA.

Ao mesmo tempo, os metais preciosos, tidos como refúgio em momentos de crise, avançavam. O ouro subia 1,2% e a prata, 4,6%. Os futuros do EUROSTOXX 50 caindo 3,0%, enquanto os futuros do FTSE perderam 2,7% e os futuros do DAX 3,5%.



Petróleo cai 2% à medida que aumentam os riscos de recessão global. A perspectiva para o crescimento global manteve os preços do petróleo sob forte pressão, após perdas acentuadas na semana passada. O Brent caiu US$ 1,35, para US$ 64,23 o barril, enquanto o petróleo bruto dos EUA caiu US$ 1,395, para US$ 60,60 o barril.

Começou o "tarifaço"

No sábado (5), entrou em vigor a determinação que impõe uma tarifa adicional de 10% sobre todas as importações de todos os parceiros comerciais dos EUA. A taxação foi anunciada por Trump em um evento na Casa Branca na quarta-feira passada (2) e publicado em uma ordem executiva da agência governamental US Trade Representative. Até a próxima quarta (9), todos os países pagarão apenas essa tarifa adicional de 10% — exceto aqueles que foram alvos de ações específicas anteriormente, como México e Canadá.

Taxa do Brasil é de 10% e não deverá ser alterada no curto prazo. Essa porcentagem foi aplicada aos países com quem os EUA têm superávit comercial.

No dia 9 de abril, as tarifas serão elevadas para as demais nações com quem os EUA têm déficit comercial. As novas tarifas foram calculadas dividindo o déficit de 2024 pelo valor das importações, segundo o US Trade Representative. As alíquotas podem chegar a 50%, como no caso de Lesoto e do arquipélago de São Pedro e Miquelão. Uma taxa de 25% já havia sido imposta ao México e ao Canadá e essa porcentagem não deverá mudar.