Amanda Klein: 'Tarifaço' de Donald Trump cheira a naftalina

Na estreia do programa Mercado Aberto no Canal UOL, nesta segunda-feira (7), a apresentadora Amanda Klein declarou que o 'tarifaço' de Donald Trump, imposto pelos Estados Unidos aos países que são seus parceiros comerciais, cheira a naftalina.

Estamos em uma nova era, não necessariamente uma era de prosperidade, uma era com o cheiro de natalina e ecos do passado, mas precisamente no final do século XIX, início do século XX, quando as tarifas nos Estados Unidos eram altas e não havia globalização.