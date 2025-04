Bitcoin: volatilidade é normal com incerteza pós-tarifaço, diz especialista

Na semana passada, Trump anunciou um "tarifaço" global sobre impostos cobrados das importações, com outros produtos brasileiros sendo taxados em ao menos 10%. A data foi nomeada pelo republicano como o "dia de libertação". Os mercados mundo afora entraram em colapso, Bolsas despencaram e investidores ficaram assustados. E as criptomoedas (com a sua já tradicional volatilidade) não escaparam do caos.

A comunidade cripto foi uma das principais aliadas de Trump durante as eleições do ano passado, diante da promessa do republicano em criar uma reserva nacional estratégica, elaborar um conselho consultivo presidencial e tornar os EUA num país de referência para a adoção em massa das criptomoedas.

Com investidores eufóricos, o bitcoin deu um salto de US$ 61 mil para US$ 74 mil no dia do resultado em que Trump foi anunciado como novo presidente dos EUA. A criptomoeda continuou subindo de forma meteórica à medida que se aproximava da posse de Trump. O seu valor chegou ao recorde de US$ 109 mil. De lá para cá, no entanto, foi queda livre: hoje, o bitcoin está valendo US$ 79,2 mil (às 18h50, horário de Brasília).

Apesar do momento delicado, Kerbage disse ao Canal UOL que a reorganização do tabuleiro feita por Trump deve favorecer o bitcoin a longo prazo.

Essa mudança geopolítica promovida pelo Trump, essa vontade de reorganizar o tabuleiro global, vai gerar a necessidade. A gente vai ver o mundo mais multipolar, mais fragmentado, em que as pessoas terão de escolher basicamente qual reserva de valor vão utilizar: se vão utilizar a moeda dos Estados Unidos, da China ou a moeda da internet, no caso o bitcoin.