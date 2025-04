Bolsa brasileira segue pânico mundial e cai com início do tarifaço

Os investidores vêm que o crescente risco de recessão pode fazer com que o Federal Reserve (Fed, o banco central americano) corte os juros já em maio. Os mercados se movem rapidamente para precificar essas possíveis baixas nas taxas americanas. A demanda de investidores internacionais por dólares aumentou.

Esse ambiente de temor de recessão econômica nos Estados Unidos e no mundo leva os investidores a buscarem ativos de qualidade, os chamados portos seguros. Então a gente está vendo um desempenho mais forte de franco suíço, euro, iene japonês e ouro

Leonel Oliveira Mattos, analista de inteligência de mercados da Stone X

Mundialmente, o índice VIX, conhecido como "índice do medo", saltava no horário 12%. O VIX mede a volatilidade do mercado acionário com base nos derivativos do S&P 500, um dos índices do mercado de ações americano. "A deterioração da confiança e os riscos de estagflação, que combinam inflação alta com baixo crescimento, passaram a entrar no radar dos analistas", diz Diego Costa, diretor de câmbio para o Norte e Nordeste da B&T XP.

O que fazer com as ações?

Na primeira hora do pregão, nenhuma ação do Ibovespa estava em alta. Ao meio-dia, o cenário estava mais normalizado. As maiores quedas eram Petrobras (PETR3), com desvalorização de 3,58%, para R$ 36,38, e Ambev (ABEV3), em baixa de 3,06%, para R$ 13,29.