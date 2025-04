Economia dos EUA vive admirável mundo novo às avessas, diz Felipe Salto

E inverte, de certo modo, aquela lógica que vem de décadas, desde a adoção, de certo modo, do fortalecimento do dólar como moeda de reserva internacional, em que os países do mundo financiam o déficit externo, o déficit de transações correntes daquela economia, justamente porque dá essa força e essa fortaleza para o dólar como moeda de reserva internacional.

Felipe Salto

No sábado, entrou em vigor a determinação que impõe uma tarifa adicional de 10% sobre todas as importações de todos os parceiros comerciais dos EUA. A taxação foi anunciada por Trump em evento na Casa Branca e publicado em uma ordem executiva da agência governamental US Trade Representative.

Até a próxima quarta, todos os países pagarão apenas essa tarifa adicional de 10% — exceto aqueles que foram alvos de ações específicas anteriormente, como México e Canadá.

O colunista do UOL apontou que ainda é difícil prever as consequências das ações de Trump com as taxas impostas sobre diversos países comerciais dos EUA.

Isso agora vira de cabeça para baixo e é difícil antever as consequências. De cara o que dá para dizer que no próprio Estados Unidos a tendência é mais inflação em razão do efeito sobre os preços dos meios comercializados internamente naquele país e menos crescimento econômico.