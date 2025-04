Efeitos do 'tarifaço' no comércio mundial durarão anos, diz ex-ministro

Josias: Nero pós-moderno, Trump celebra caos e dá vida nova a derretimento

Em meio ao pânico gerado nos mercados de todo o mundo após o anúncio do 'tarifaço', Donald Trump dá de ombros à confusão que ele mesmo provocou, analisou o colunista Josias de Souza.

Trump deu vida nova ao termo em inglês meltdown, originalmente usado para usinas nucleares cujos reatores explodem, fogem ao controle e derretem tudo ao redor. No final da década de 90, esse termo foi adotado pelo economês para descrever a situação terminal de países com a economia desarranjada.

Com o 'tarifaço' da Casa Branca, meltdown se incorporou ao catastrofês, que é o novo idioma da economia mundial. A semana está começando como terminou a anterior, com as bolsas de valores derretendo ao redor do mundo.

Em teoria, um meltdown nuclear pode empurrar o reator em combustão terra adentro, saindo do outro lado. No caos do Trump, os países mais tarifados caem no colo da China, que reagiu na base do 'olho por olho'. Desde a semana passada, disseminou-se o pavor de uma guerra comercial que leve à recessão global.