Chocolates e azeite mais caros deixam a Páscoa de 2025 mais salgada

Chocolates figuram como principal vilão do bolso neste ano. Presente típico para a data, os chocolates em barra e os bombons estão 16,53% mais caros do que há um ano. Já os chocolates e achocolatados em pó subiram 12,49%. As altas são seguidas pelo azeite de oliva (14,16%) e o leite condensado (8,98%).

Imagem: Arte/UOL

Inflação do chocolate é motivada pela escassez da oferta de cacau. No último ano, o preço da matéria-prima usada na fabricação do doce mais famoso da Páscoa quase triplicou, segundo dados da FAO (Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura).

Crises sanitárias e o clima também impactaram a produção do fruto. A Costa do Marfim e Gana, responsáveis por 70% da produção mundial de cacau, sofreram com períodos de chuvas e secas. O quadro foi agravado pela presença do fungo Vascular Streak Dieback nas plantações.

Em cinco anos, peso é puxado pelo encarecimento do azeite. No intervalo, o preço do óleo vegetal mais do que dobrou (+119,4%). Na sequência aparecem o açúcar cristal, o açúcar refinado e o morango, com variações superiores a 80% desde a Páscoa de 2020.