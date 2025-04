Josias: Nero pós-moderno, Trump celebra caos e dá vida nova a derretimento

0:00 / 0:00

Efeitos do 'tarifaço' no comércio mundial durarão anos, diz ex-ministro

O 'tarifaço' anunciado por Donald Trump terá consequências sentidas pelo comércio mundial durante vários anos, analisou o ex-ministro da Fazenda Maílson da Nóbrega.

O nervosismo deve acabar em algum momento, quando os mercados tiverem uma visão muito mais clara do que toda essa sandice vai gerar. Aí o Trump não recua, as tarifas começam a fazer efeito e, em algum momento, as consequências maléficas e crescentes do Trump chegarão a um ponto que não aumentarão mais. As bolsas, os mercados e as moedas já terão atingido suas maiores baixas e começam a se estabilizar.

Quando isso vai acontecer? Ninguém sabe, mas é possível dizer que os efeitos no comércio mundial se estenderão por anos. Isso é mais lento do que o dia a dia dos mercados. Um movimento tarifário parecido com esse foi a chamada Lei Smoot-Hawley de 1930. Os países retaliaram e isso gerou uma desaceleração gradativa do comércio mundial, que teve uma queda de dois terços em três anos. Isso é tido como um dos fatores que transformaram uma recessão na Grande Depressão.