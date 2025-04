Apesar de derrocada dos mercados, Trump descarta voltar atrás no 'tarifaço'

Hoje, o presidente Trump escreveu na rede social Truth que as tarifas estão "trazendo bilhões de dólares" para os EUA. As principais bolsas do mundo operam em queda na manhã de hoje, incluindo o Dow Jones.

Investidores estão vendendo seus ativos de risco, inclusive ações em bolsa, com medo das consequências da guerra comercial de Trump. Eles estão colocando o dinheiro em opções mais seguras, a exemplo do ouro e dos Treasuries, os títulos do Tesouro americano.

Secretário americano disse que as tarifas permanecerão em vigor "por dias e semanas". Em entrevista à CBS, o secretário do Comércio, Howard Lutnick, declarou que "não há como adiar" a medida. Ele também explicou que a decisão de taxar ilhas habitadas por pinguins é uma estratégia para evitar que países usem o local como uma brecha.

Governo diz que negociações do 'tarifaço' podem levar meses para dar fruto. "Mais de 50 países entraram em contato com o governo para reduzir as tarifas e acabar com a manipulação de suas moedas", disse o secretário do Tesouro, Scott Bessent, à NBC. "Vamos ver se o que eles têm a propor é confiável porque depois de 20, 30, 40 ou 50 anos de mau comportamento, não se pode começar do zero".

Casa Branca diz que mais de 50 países buscam negociação

Países estão buscando negociar porque "entendem que arcam com boa parte das tarifas", afirmou Kevin Hassett, diretor do Conselho Econômico Nacional da Casa Branca. Ele disse acreditar que o impacto sobre os consumidores americanos será pequeno e negou que as medidas tenham relação com pressões sobre o Fed (Federal Reserve) para reduzir juros.