EUA: Fed 'ainda não sabe' impacto das taxas no preço de produtos importados

Sentimento do consumidor sobre a economia americana "está despencando", mas que, mesmo com uma visão "péssima" sobre o cenário econômico dos EUA, as pessoas ainda continuam consumindo. "Em situações normais, considerando esse cenário, as pessoas parariam de consumir", ponderou. No entanto, para o presidente do Fed de Chicago, mesmo com situação de consumo "relativamente" boa para o país, há ansiedade e incerteza generalizadas sobre a volta da inflação a um patamar mais alto.

Ele ainda criticou o atraso de "dados mais concretos" sobre a economia dos EUA, e reforçou que o Fed não pode "esperar tanto para saber se o investimento está caindo ou não no país", por exemplo. "Mas estou ansioso para os dados do PIB (Produto Interno Bruto) para entender o real impacto nos investimentos" com as novas políticas de Trump.

Na sexta-feira passada, representante do Conselho de Governadores do Fed alertou que a inflação americana pode ficar maior e crescimento não ser tão grande quanto o esperado por Trump. Jerome Powell, presidente do Federal Reserve, considerou que, ao mesmo tempo que as tarifas foram maiores do que as imaginadas, os relatórios de emprego e crescimento econômico podem frustrar expectativas do governo. Instabilidade econômica pode durar, pelo menos, um ano. "Dentro de um ano a incerteza será muito menor. Os efeitos dessas políticas poderão ser percebidos claramente", disse.

Inflação dos Estados Unidos fechou fevereiro em 2,5% na comparação anual, dentro do esperado pelos analistas. Dados de março, quando tarifas sobre aço e alumínio começaram a vigorar no dia 12, e taxas específicas ao México e Canadá foram impostas, ainda serão divulgados.

Entenda o Federal Reserve

Diferentemente do Banco Central do Brasil, onde há apenas um órgão que centraliza as decisões, Fed tem 12 "regionais", que ajuda a formar um comitê. A estrutura do Federal Reserve é formada pelo Conselho de Governadores (Federal Reserve Board) e o FOMC (Comitê Federal de Mercado Aberto, na sigla em inglês). Sistema foi criado em 1913 como um "banco dos bancos", atuando diretamente como resposta a uma série de crises financeiras na época.