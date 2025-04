Bolsas da Ásia fecham em alta; Europa dá sinais de recuperação

As Bolsas de Valores da Ásia respiraram e fecharam o dia em alta, mesmo após a escalada da guerra comercial entre China e Estados Unidos. Na Europa, o bom humor é refletido na valorização dos principais índices acionários do continente.

O que está acontecendo

Mercados chineses fecham em alta. Mesmo diante da escalada da guerra comercial com os Estados Unidos, as principais Bolsas da China avançaram na sessão desta terça-feira (8). Os destaques positivos ficam por conta dos avanços acima de 1,5% dos índices Hang Seng, de Hong Kong, e do CSI 300, que índice que agrega as principais ações negociadas em Xangai e Shenzhen.

Índice do Japão lidera os ganhos. O Nikkei 225, representante da Bolsa de Valores de Tóquio, disparou 6,01%. A reversão das últimas perdas foi motivada pelo anúncio de que Trump conversou com o primeiro-ministro do Japão, Shigeru Ishiba, e enviará uma "equipe de ponta" para negociar as tarifas.