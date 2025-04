Dólar cai abaixo de R$ 5,90 após atingir maior valor desde fevereiro

Oscilação reflete as expectativas por acordos. As negociações entre China e Estados Unidos seguem no radar dos investidores. "Esse cenário de incerteza externa continua a gerar volatilidade, impactando diretamente os negócios no Brasil, especialmente em um momento em que empresários buscam maior previsibilidade", diz Jorge Kotz, CEO da Holding Grupo X.

Bolsa

Ibovespa abre a sessão em alta. Após recuar 1,31% e atingir o menor patamar desde o dia 12 de março na véspera, o principal índice acionário do Brasil avança nesta terça-feira (8).

Às 10h13, o índice subia 1,14%. Com a variação, o Ibovespa alcançava os 127.020,36 pontos. O volume financeiro do pregão somava R$ 1,19 bilhão.