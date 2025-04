Dólar dispara e supera R$ 6 pela primeira vez em 11 semanas

Na véspera, a moeda fechou cotada a R$ 5,911. O maior patamar de encerramento desde o dia 28 de fevereiro (R$ 5,916) foi atingido após o avanço de 1,29% da divisa. Em uma semana, desde a oficialização do "tarifaço" dos EUA sobre as importações globais, o dólar acumula alta superior a 5%.

Valorização reflete temores com guerra comercial. As negociações entre China e Estados Unidos seguem no radar dos investidores. "Esse cenário de incerteza externa continua a gerar volatilidade, impactando diretamente os negócios no Brasil, especialmente em um momento em que empresários buscam maior previsibilidade", diz Jorge Kotz, CEO da Holding Grupo X.

Desempenho da balança comercial preocupa. Diante da queda do preço das matérias-primas com cotação internacional, aumenta o receio de que a redução do consumo global afete as exportações brasileiras. "Como o Brasil é um grande exportador de commodities, uma cotação menor para a matéria-prima exportada envolve em uma piora na balança comercial e na arrecadação tributária, impactando a cotação do real", explica Ângelo Belitardo, gestor da Hike Capital.