Tarifaço pode deixar mais café no Brasil, mas não vai baixar os preços

O preço do café que você toma todos os dias ainda deve continuar alto nos próximos meses. Mesmo com a tarifa de 10% cobrada pelo presidente americano Donald Trump aos produtos brasileiros, o que poderia supor queda nas exportações, aumento da oferta interna e uma possível redução de preços, especialistas do setor ouvidos pelo UOL afirmam que o Brasil pode ser até mais beneficiado no comércio exterior do que antes, apesar de sugerirem "cautela" e a "observação" do cenário econômico mundial e alertarem para o risco de novos desastres climáticos.

O que aconteceu

Com tarifaço iniciado no sábado, todos os produtos brasileiros passaram a ser sobretaxados em 10%. Por consequência, produtos que já tinham tarifas de importação agora são cobrados em mais 10%. A tarifa do café não torrado, por exemplo, subiu de 9% para 19%.

Estados Unidos são os principais compradores do café brasileiro. Dados do Cecafé (Conselho dos Exportadores de Café do Brasil) apontam que, de 1º de janeiro a 28 de fevereiro, mais de 1,2 milhão de sacas de 60 kg foram comercializadas aos EUA. A Alemanha, que aparece em segundo lugar, comprou 878 mil sacas do Brasil no mesmo período.