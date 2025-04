Apostas em bets podem chegar a R$ 30 bilhões por mês em 2025, diz BC

O fluxo para apostas no Brasil pode chegar a R$ 30 bilhões por mês em 2025, segundo o Banco Central. O dado foi apresentado durante sessão da CPI das Bets no Senado nesta terça-feira. A CPI recebe o presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, o secretário executivo do BC, Rogério Lucca, e a chefe do departamento de supervisão de Conduta do BC, Julina Sandri.

O que disse o BC

Fluxo para apostas no Brasil gira em torno de R$ 20 bilhões e R$ 30 bilhões por mês. O secretário executivo do BC, Rogério Lucca, disse que dados mais recentes mostram que o valor colocado em apostas no Brasil está entre R$ 20 bilhões e R$ 30 bilhões por mês. O BC lançou um estudo no ano passado sobre esse tema, que chegou ao valor estimado de R$ 20 bilhões mensais. Mas os dados eram anteriores à regulamentação do setor. Com a regulamentação, foi possível avaliar esse fluxo de forma mais precisa. Lucca ressalta que parte significativa desse montante, estimada em mais de 90%, volta ao apostador.