Governo já liberou calendário do saque-aniversário do FGTS 2025; veja

Na modalidade tradicional — o saque-rescisão —, ao ser desligado sem justa causa, o trabalhador tem acesso à totalidade do saldo acumulado no FGTS, além da multa devida. O saque-aniversário fica acessível a partir do primeiro dia útil do mês de nascimento do trabalhador e pode ser feito dentro de um prazo de até 60 dias. Veja abaixo o calendário atualizado.

Como aderir ao saque-aniversário?

A adesão é facultativa e deve ser feita através do site ou aplicativo do FGTS. Por meio dessas plataformas, o trabalhador deve indicar uma conta bancária para receber o valor solicitado. Segundo a Caixa, o depósito ocorre em até cinco dias úteis após o pedido, desde que feito dentro do mês de aniversário.

O aplicativo também permite que o trabalhador solicite a reversão para o saque-rescisão, desde que não tenha contratado nenhum adiantamento com base no saque-aniversário. Contudo, essa mudança só entra em vigor após o término de 24 meses, ou seja, no início do 25º mês a partir da data do pedido.

Como é calculado o valor a ser sacado?

O montante disponível no saque-aniversário é calculado conforme uma porcentagem que varia de 5% a 50% sobre o total das contas do FGTS em nome do trabalhador. Além disso, há o acréscimo de uma parcela fixa, que depende do valor disponível no saldo acumulado.