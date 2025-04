Não é medicina: veja as 10 profissões com maiores salários de admissão

No ano passado, o salário real de admissão no Brasil registrou um avanço de 2,0%, alcançando uma média de R$ 2.178. Segundo a Firjan, o cálculo considera o total de admissões realizadas ao longo do ano de 2024, em comparação com o mesmo período de 2023. O resultado, de acordo com o estudo, reforça a tendência positiva observada desde 2023, quando o aumento real foi de 1,2%, revertendo as quedas registradas em 2022 e em 2021, quando houve recuo de -2,5% e -4,6%, respectivamente.

Segundo a pesquisa, os maiores salários de admissão foram registrados no estado de São Paulo (R$ 2.473), no Distrito Federal (R$ 2.284) e no Rio de Janeiro (R$ 2.223). Em 2024, o Rio foi o único estado que apresentou uma redução nos salários de admissão, em uma queda de -0,4%. Com isso, o estado, que ocupava a segunda posição no mesmo período de 2023, foi ultrapassado pelo Distrito Federal, onde o salário inicial registrou um aumento de 3,3%. Na última colocação está o estado do Acre, onde o salário de admissão médio é de R$ 1.700.

Segundo a Firjan, os setores de Agropecuária e Comércio apresentaram salários de admissão inferiores à média nacional. Os valores registrados para estes setores são de R$ 2.011 e R$ 1.926 respectivamente.