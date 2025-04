Brasileiros são expert em reality shows, diz presidente da Endemol

81% dos brasileiros já consumiram ou consomem reality shows. É o que diz Nani Freitas, presidente da Endemol Shine Brasil. Ela foi convidada do "UOL Líderes", videocast do UOL Economia que entrevista líderes do mundo empresarial.

Acho que tanto a novela e, mais especificamente, os realities atraem todo esse público e essa audiência porque refletem a nossa cultura. É um experimento social que traz a vivência da realidade.

Nani Freitas, presidente da Endemol Shine Brasil

Produtos com a cara do Brasil

Adaptação dos formatos. Na entrevista, Nani diz que a Banijay Entertainment tem mais de 4.000 formatos no seu catálogo. "Em cada território, equipes criativas trabalham nas adaptações. Aqui no Brasil eu tenho um time criativo que trabalha não só na adaptação desses formatos, com os diretores e com os roteiristas de cada projeto, como também cria projetos originais", afirma.