Molho do Big Mac, frango do KFC: quais os segredos dos pratos dessas redes?

Sanduíche Quarter Pounder (conhecido no Brasil como Quarterão) em loja do McDonald's em Nova York, EUA Imagem: Michael M. Santiago/Getty Images North America/Getty Images via AFP

Boato pode ter surgido da moagem da carne. Em uma entrevista concedida à Folha de S.Paulo, José Renato Bellenzani, então diretor de operações da Braslo (processadora de carnes do McDonald's), disse que a ideia pode ter vindo do formato em que a carne fica quando sai pela máquina de moagem: lembra uma minhoca.

Segundo a rede de lanchonetes, os únicos ingredientes presentes nos hambúrgueres bovinos são a carne, o sal e a pimenta. Esses temperos são adicionados apenas nos restaurantes, depois que o hambúrguer é frito. Os cortes de carne usados vêm das partes dianteiras e costelas do boi.

Do Brasil para o mundo. É no "Food Town" (do inglês, Cidade do Alimento), em Osasco, que toneladas de carne bovina utilizadas pela marca são processadas. A carne, de abatedouros de Mato Grosso, Goiás e Mato Grosso do Sul, ainda é exportada para Colômbia e Paraguai.

Molho especial

O Big Mac, principal item do menu do McDonald's, teve a receita de seu molho especial "revelada". Mike Haracz, que se apresenta como ex-chef corporativo e ex-gerente de inovação culinária da rede de fast-food, "entregou" no TikTok o passo a passo para o preparo caseiro deste ingrediente especial.