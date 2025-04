Tarifaço de Trump é ampliado a partir de hoje, com China em destaque

A partir de hoje começa a valer, em caráter definitivo, os novos valores das taxas definidas pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, às importações de produtos do mundo todo. O Brasil segue com os mesmos 10%, enquanto a China passa a ter tarifas de 104%, após um novo aumento anunciado ontem.

O que aconteceu

Governo Trump criou dois tipos de sobretaxas. A política tarifária contra o mundo é dividida em tarifas abrangentes e tarifas recíprocas. As taxas abrangentes começaram a ser cobradas no sábado, enquanto as recíprocas valem a partir de hoje. Se mercadorias estiverem a caminho dos EUA, mas saíram antes da hora determinada, vão seguir as regras válidas até então.

Tarifas abrangentes são aquelas que serão aplicadas a todos os países. No caso, os 10% que Trump cobrou do Brasil, Argentina, Nova Zelândia e outros países. Na explicação dada no anúncio do começo do mês, Trump disse que o cálculo feito pela equipe da Casa Branca apontou que os países cobram uma média de 10% de taxas aos EUA.