Bolsas da China sobem após tarifa de 104% imposta pelos EUA; Japão cai 3,8%

As bolsas da China caminharam na contramão de seus pares asiáticos e avançaram nesta quarta-feira (9). A variação positiva ocorre mesmo com as tarifas de 104% impostas pelos Estados Unidos sobre as importações chinesas.

O que aconteceu

Mercados chineses fecham o dia no azul. Entre os principais índices, a maior alta do pregão foi registrada pelo DJ Shanghai (+1,5%). Na sequência, aparecem o SZSE, índice com as ações negociadas na Bolsa de Shenzhen, e o SSE, de Xangai, com avanços de 1,22% e 1,31%, respectivamente. O Índice Hang Seng, de Hong Kong, subiu 0,68%.

Resultado ocorre mesmo após "tarifaço". O presidente dos EUA, Donald Trump, decidiu pela imposição de uma cobrança adicional de 50% sobre as importações da China. A retaliação eleva as taxas contra o país asiático para 104% e eleva o temor por uma guerra comercial.