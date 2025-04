Bolsas europeias desabam com retaliações tarifárias entre China e EUA

"Tarifaço" centraliza as atenções novamente. A movimentação dos mercados reflete a entrada em vigor das taxas recíprocas determinadas por Trump sobre as importações de países que optaram pela retaliação das tarifas que começaram a ser cobradas a diversos países no último sábado (5). A taxa mínima é de 10%.

Europa vai votar pacote de sanções de US$ 21 bilhões. A definição da União Europeia aprovou uma lista de produtos americanos que serão alvos de retaliação, com a cobrança de uma tarifa adicional de 25% sobre os itens. Entre outros produtos, a relação inclui amêndoas, soja, iate e aço.

China e EUA abrem espaço para guerra comercial. Passou a valer hoje a tarifa adicional de 50% sobre as importações chinesas. A retaliação eleva as taxas contra o país asiático para 104% e aumenta o temor por uma guerra comercial. Em contrapartida, a China também ampliou as cobranças sobre os produtos recebidos dos EUA.

Disputa não foi contabilizada no pregão de ontem. O otimismo do pregão foi ocasionado justamente pelas apostas de que haveria uma negociação entre os países. No entanto, o que ficou desenhado após o fechamento dos mercados europeus foi uma escalada das tensões.

Mercados dos Estados Unidos têm rumo indefinido. Os principais índices de Wall Street operam entre altas e baixas nesta sessão. Às 11h56 (de Brasília), Dow Jones e S&P 500 recuavam, respectivamente, 0,61% e 0,53%. O Nasdaq, responsável pelas ações das empresas de tecnologia, caminha na contramão e apresenta valorização de 0,09%.