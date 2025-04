Calendário de pagamentos do PIS 2025 já começou; veja datas de abril

A Caixa Econômica Federal já começou a liberar os pagamentos do abono salarial referente ao ano de 2025.

O que aconteceu

O calendário de depósitos segue conforme o mês de nascimento dos trabalhadores. O terceiro lote, destinado aos nascidos em março e abril, será disponibilizado a partir do dia 15 deste mês.

Conforme as regras vigentes, têm direito ao abono salarial em 2025 os profissionais que atuaram com carteira assinada no setor público ou privado por pelo menos 30 dias em 2023, com remuneração mensal de até dois salários mínimos (R$ 2.640,00). Além disso, é necessário estar inscrito no programa há, no mínimo, cinco anos e ter os dados corretamente declarados pelo empregador na RAIS (até 15 de maio de 2024) ou no eSocial (até 19 de agosto de 2024).