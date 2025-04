Declaração do MEI 2025: veja prazo para preencher e enviar a DASN

Se você atua como Microempreendedor Individual (MEI), já está autorizado a enviar a Declaração Anual do Simples Nacional (DASN-SIMEI) referente ao ano-base de 2024.

O que aconteceu

A entrega da declaração, que é obrigatória para todos os MEIs, deve ser feita até o dia 31 de maio, por meio do Portal do Empreendedor. O documento informa à Receita Federal os rendimentos obtidos no ano anterior, além de indicar se houve a contratação de funcionários. Mesmo quem não teve movimentações financeiras em 2024 precisa enviar a declaração para manter o CNPJ em situação regular.

O envio é simples e pode ser realizado diretamente no site do governo. O empreendedor deve acessar o Portal do Empreendedor, clicar em "Já sou MEI", depois em "Declaração Anual de Faturamento", inserir o CNPJ e selecionar o ano de referência. A seguir, é necessário informar o total de receitas do ano — seja com vendas ou serviços — e indicar se houve empregados contratados. Antes de concluir, é importante revisar o resumo dos tributos pagos e, então, finalizar o envio.