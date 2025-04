Luxuosos e artísticos: superloja de relógios conquista o Vale do Silício

Boutiques estão em um complexo de 3.250 metros quadrados, espalhadas por três andares. Esse é o maior investimento já feito pela família Silver até o momento e foi desenhado em parceria com o designer James Mansour. Há espaço para eventos, área de alimentação e uma praça ao ar livre.

Nossa visão é que essa villa será equivalente a uma experiência de três estrelas Michelin , disse Jared Silver, presidente da Stephen Silver Fine Jewelry, à Bloomberg.

Em janeiro, MB&F abriu sua boutique com linha limitada. Todos os 18 relógios de lançamento foram reservados antes mesmo da inauguração da loja. Cada acessório foi vendido por US$ 208 mil (R$ 1,2 milhões).

Fundada em 2005, a empresa diz ser o primeiro laboratório de conceito relojoeiro do mundo. A MB&F explora temas de espaço e ficção científica, aviação, supercarros, reino animal e arquitetura em colaboração com artistas internacionais para criar peças únicas.

A relojoaria suíça H. Moser & Cie também faz sucesso no Vale do Silício. A marca lançou uma linha em ouro amarelo 18K disponível apenas para clientes da boutique. Serão produzidas apenas 17 peças, a US$ 137,5 mil (R$ 813 mil).