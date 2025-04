Tarifaço: Exportadores querem acordo, mas cogitam produzir em outros países

Setor de soja deve ser afetado indiretamente, segundo Maurício Buffon, presidente Aprosoja Brasil. Embora a maior parte das exportações de soja não sejam direcionadas aos EUA, o presidente da entidade afirma que caso as exportações de carnes sejam afetadas, o setor de soja poderá sofrer consequências indiretas, já que o insumo é utilizado como ração para suíno, aves e bovinos. "Ainda não existe um plano estratégico do setor porque toda a cadeia mundial será reorganizada", afirma Buffon. "O que existe hoje é um movimento especulativo e de observação do mercado".

No agronegócio, há uma preocupação com o aumento do preço dos produtos brasileiros no mercado norte-americano. "Há um impacto de reduzir o poder de compra do consumidor que vai deixar de pagar ou de comprar produtos brasileiros em maior quantidade", diz Plöger.

Vice-presidente da Apag defende que, apesar das mudanças e do impacto no mercado, é o momento de exportadores brasileiros do setor manterem "a cabeça fria". Para ele, o agronegócio brasileiro tem como diferencial a biocompetitividade. "Nossa recomendação é cuidar da biocompetitividade brasileira nas cadeias. É aí que temos uma grande força competitiva. Ao mesmo tempo, queremos trazer alianças, falar com América do Sul, Índia e Indonésia".