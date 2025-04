Mais precioso que ouro: ródio é raro e não pode ser extraído de minas

A busca por tecnologias sustentáveis pode aumentar a demanda pelo metal mais precioso do mundo. O ródio supera o ouro e a platina em valor econômico, acumulando uma alta de 15% neste início de ano, e é peça-chave para reduzir gases causadores do efeito estufa.

O que aconteceu

Atualmente, a onça de ródio é comercializada a US$ 5.400 no mercado financeiro, ante uma média de US$ 3.000 do ouro. No início de março, o metal chegou a ser cotado a US$ 6.000, segundo a consultoria Trading Economics. Não há mercado futuro para o ródio, mas a Bolsa de Hong Kong permite negociações com o elemento.

Ródio é encontrado em poucas partes do planeta. O maior depósito do mundo está localizado na África do Sul, responsável pela maior parte das exportações (405). A Rússia também se destaca pela produção do metal, produzido a partir de um depósito na Sibéria.