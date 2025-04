Endemol Brasil tem projeto de formação que descobre talentos no audiovisual

A Endemol Shine Brasil é uma divisão da Banijay Entertainment. A empresa cria, licencia e produz reality shows, game e talent shows, factuais e documentários para todas as plataformas e clientes. No seu catálogo, estão sucessos nacionais e mundiais, como Big Brother Brasil, MasterChef Brasil, The Masked Singer Brasil, No Limite e Xuxa - O Documentário, entre outros.

Inclusão racial e diversidade

Adesão ao Pacto de Promoção da Equidade Racial. O pacto é parte do compromisso da produtora em avançar com maior velocidade nas pautas de diversidade e inclusão. Hoje, após as contratações afirmativas, a empresa tem 34% de pessoas negras no escritório e quase 70% de pessoas contratadas no escritório são mulheres.