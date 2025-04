Por que Warren Buffett não muda de casa há 67 anos mesmo sendo bilionário?

Casa de Warren Buffett Imagem: Reprodução/ Youtube/ Business Insider

Não trocaria essa casa por nada. Foi onde criei meus filhos. Tenho memórias demais aqui. Dinheiro não compra felicidade. Sou barato Warren Buffett, em entrevista à CBS News

Fazenda familiar também é investimento. Além da casa onde vive, Buffett é dono de grandes terrenos agrícolas, alguns deles usados por suas subsidiárias: 1.500 acres em Pana, Illinois; 1.500 acres no Arizona; e 9.200 acres na África do Sul.

Nos três primeiros meses do ano, a fortuna de um dos homens mais ricos do mundo aumentou em US$ 26 bilhões. O crescimento veio após a valorização do conglomerado Berkshire Hathaway, do qual Buffett é CEO, que chegou a bater US$ 334 bilhões (R$ 1,9 trilhões) em caixa.

Nem todo empresário de sucesso quer evitar luxo. O CEO da Amazon, Jeff Bezos, adquiriu recentemente a terceira mansão na ilha de Indian Creek, em Miami, desembolsando R$ 460 milhões. Já Elon Musk, da Tesla, trocou um apartamento de 50 metros quadrados onde supostamente vivia por um conjunto de mansões em Austin, no Texas.