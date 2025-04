Cabo de guerra entre EUA e China deve acelerar inflação pelo mundo

Disputa entre as duas maiores economias do mundo tem gerado um ambiente de incertezas. A China tem reagido com tarifas elevadas, o que impacta diretamente as cadeias globais de suprimentos. Diogo Lima Trugilho, professor de Direito Tributário, explica que o Brasil pode aproveitar a redução de tarifas para competir com a China no mercado americano. No entanto, o risco é que a China intensifique exportações, prejudicando a indústria nacional. "Se os dois entrarem em uma guerra comercial mais intensa, os custos aumentam e as entregas se tornam mais lentas", alerta. Brasil deve ficar atento às oportunidades, mas também aos riscos dessa instabilidade.

Guerra comercial provoca uma transformação global, colocando em risco as cadeias produtivas. A situação é complexa, segundo Vladimir Feijó, professor de Relações Internacionais. Ele acredita que Trump pode estar semeando instabilidade para fortalecer a posição dos EUA no comércio global, mas isso pode gerar consequências negativas para a economia mundial. A flutuação do dólar e a desvalorização da moeda americana são algumas das consequências que podem afetar o Brasil, principalmente em relação à dívida interna e à atração de investimentos.

Medida tarifária também tem uma dimensão política. Para Feijó, Trump utiliza a pressão sobre os países como uma forma de se posicionar como um líder forte, defendendo os interesses dos EUA. No entanto, esse jogo de força pode não resultar nas concessões que ele espera. Ainda não se sabe qual será o impacto da resposta global a essa política, incluindo a possível atuação da OMC (Organização Mundial do Comércio).