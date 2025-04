Tarifaço: tênis, fabricados no Vietnã, poderão custar até 20% mais nos EUA

O que tem a ver o Vietnã com os preços dos tênis usados por boa parte da população dos Estados Unidos? Tudo.

Com o 'tarifaço' anunciado pelo presidente norte-americano Donald Trump os países do Sudoeste Asiático são os mais taxados. Os produtos vietnamitas terão uma taxa de 46% e mesmo com o governo do Vietnã disposto a negociar e eliminar todas as taxas sobre as importações dos Estados Unidos, Trump disse pelas redes sociais que "espera uma reunião em um futuro próximo".

O que aconteceu

Países da Ásia dominam exportações de têxteis. A China foi o maior exportador em 2024, com uma participação no comércio global de aproximadamente 34%. O Vietnã emergiu como o 2º maior exportador, seguido por Bangladesh e Índia. Em 2022, o Vietnã exportou US$ 45,4 bilhões em produtos do setor têxtil e de confecção. Os Estados Unidos foram o maior destino de exportação, representando 40,6% dessa fatia. Em 2024, os EUA importaram US$ 113,7 bilhões em produtos do segmento. O Vietnã foi a segunda maior origem, com 14,3% de toda essa importação.