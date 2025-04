SP em 1º e Acre em último: veja ranking de salários de admissão nos estados

Embora São Paulo ainda apresente o maior salário de admissão médio do Brasil, unidades federativas do Sul e do Centro-oeste compõem o top 10 do ranking divulgado em fevereiro pela Firjan (Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro).

O que aconteceu

Em 2024, o salário real de admissão no país registrou um avanço de 2%, alcançando uma média de R$ 2.178. O cálculo considera o total de admissões realizadas ao longo do ano e compara com o mesmo período de 2023.

Entre as unidades federativas, os maiores salários reais de admissão foram registrados em São Paulo, Distrito Federal e Rio de Janeiro. Confira, abaixo, o ranking completo. Em parênteses, está a variação acumulada ao longo do ano.