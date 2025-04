Amanda Klein: Xi Jinping tira Trump da armadilha criada por ele mesmo

A apresentadora do UOL ressaltou que o presidente norte-americano começou a sofrer pressões internas sob o risco de uma resseção norte-americana.

O jargão do mercado em inglês chama-se off-ramp. Ele precisava recuar, e por quê? Porque os mercados americanos afundaram. Porque havia uma cisão, uma fissura interna na equipe do próprio Trump com críticas públicas. O Elon Musk estava chamando o pai das tarifas, o Peter Navarro, de estúpido, de imbecil.

E porque vozes de Wall Street, investidores, empresários não paravam de ligar para a Casa Branca, estavam sim surgindo publicamente dizendo que os Estados Unidos caminhavam para uma recessão e para um cenário de maior inflação.

Agora sem o alerta vermelho mesmo para Donald Trump desistir e perder esse primeiro round de aumento de tarifas, porque sim, ele ainda acredita piamente que as tarifas são a rota para reindustrializar os Estados Unidos.

Amanda Klein

Klein concluiu sua análise afirmando que Donald Trump não teve saída no duelo comercial com a China devido a deterioração do mercado norte-americano.