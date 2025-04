Recuo de Trump não convence, e Bolsas americanas despencam com 'incertezas'

O pessimismo aumentou após o anúncio de que as tarifas contra a China somam 145%. O percentual inclui o novo imposto de 125% sobre mercadorias mais a alíquota de 20% cobrada em resposta à crise do fentanil. Trump impôs esses 20% a produtos chineses justificando o fracasso de Pequim em impedir a exportação para os Estados Unidos de opioide, um composto químico que imita os efeitos de euforia provocados pelo ópio.

O mercado já se prepara para mais instabilidade nas Bolsas. "Esperamos que o caminho à frente seja acidentado e não prevemos uma viagem rápida de volta a novas máximas", disse Keith Lerner, estrategista-chefe de mercado da Truist Advisory Services, também em nota.

A volatilidade do mercado "se deve inteiramente à incerteza" da política tarifária de Trump. A opinião é de Mark Weinstock, professor associado de economia da Universidade Pace, ao The New York Post (NYP). "Quando os economistas não conseguem entender o que está acontecendo com a política do presidente Trump, a comunidade empresarial também não consegue. O pior para os mercados é a incerteza", disse Weinstock.

A volatilidade do mercado pode permanecer elevada, apesar da pausa de 90 dias nas tarifas.

Jeffrey Roach, economista-chefe da LPL Financial

Seria sensato reduzir a intensidade das tarifas contra nossos principais parceiros comerciais -- Canadá, México, UE, Austrália, Japão e Coreia do Sul.

Mark Weinstock, professor de economia

Recessão à vista?