De CQC a Palestrante: Rafael Cortez revela truques para adquirir segurança

Com multitalentos, o humorista Rafael Cortez reinventou sua carreira no ambiente corporativo após o fim do CQC (Custo o que Custar), programa da Band que trouxe reconhecimento nacional para a sua carreira.

Longe da TV com o fim do programa em 2015, o ator, humorista, cantor e produtor carrega a sua descontração para o mercado corporativo como mestre de cerimônias e palestrante, levando o que aprendeu na televisão, contou no "Divã de CNPJ".