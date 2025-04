Dólar amplia alta, apesar da suspensão temporária do 'tarifaço'

O dólar ampliou a valorização durante esta manhã, apesar da perda de força dos temores de guerra comercial no mundo. Às 10h01, a moeda norte-americana era comercializada com variação positiva de 0,77%, a R$ 5,891.

O que aconteceu

Dólar comercial abre o dia em alta. O resultado vai na contramão dos momentos finais do último pregão, quando a moeda norte-americana desacelerou fortemente na segunda metade da tarde. Hoje, a valorização é ampliada desde os primeiros negócios do pregão.

Moeda teve forte queda ontem. A desvalorização de 2,54% foi registrada após o dólar passar a maior parte do pregão negociado acima de R$ 6. A interrupção da alta no meio da tarde foi ocasionada pela suspensão das tarifas do Brasil para os Estados Unidos pelo período de 90 dias.