INSS de abril: veja calendário com as datas de pagamento do benefício

Para saber exatamente quando o valor será depositado, o beneficiário deve observar o número final do cartão do benefício — desconsiderando o dígito após o traço. As informações atualizadas também estarão disponíveis na semana anterior ao início dos repasses, acessíveis pela plataforma Meu INSS, disponível tanto em versão para computador quanto em aplicativo para celular. O acesso exige login com CPF e senha registrados no portal Gov.br.

Caso o cidadão tenha dúvidas relacionadas ao pagamento ou outros assuntos, pode ligar para a Central de Atendimento do INSS, pelo número 135. O atendimento automatizado está disponível 24 horas por dia, e o suporte com atendente funciona durante o horário comercial.

Para verificar os detalhes sobre os valores pagos, basta acessar a opção "Extrato de Pagamento" no Meu INSS. A ferramenta de busca da plataforma também permite localizar outras informações, como a situação do cadastro.

Datas para quem recebe até um salário mínimo

NB final 1: 24 de abril

NB final 2: 25 de abril

NB final 3: 28 de abril

NB final 4: 29 de abril

NB final 5: 30 de abril

NB final 6: 2 de maio

NB final 7: 5 de maio

NB final 8: 6 de maio

NB final 9: 7 de maio

NB final 0: 8 de maio

Datas para quem recebe acima de um salário mínimo