Presidente da Endemol diz que IA não pode substituir talentos humanos

"A inteligência artificial, se usada como ferramenta, e não como substituição de um talento humano, vem para melhorar", declara Nani Freitas, presidente da Endemol Shine Brasil. Ela foi convidada do "UOL Líderes", videocast do UOL Economia que entrevista líderes do mundo empresarial.

A Endemol Shine Brasil é uma divisão da Banijay Entertainment. A empresa cria, licencia e produz reality shows, game e talent shows, factuais e documentários para todas as plataformas e clientes. No seu catálogo estão sucessos nacionais e mundiais, como Big Brother Brasil, MasterChef Brasil, The Masked Singer Brasil, No Limite e Xuxa - O Documentário, entre outros.

Dentro do grupo Banijay, a IA vem sendo muito discutida. "Há grupos em cada território fazendo as suas experiências. O mais importante é usar a inteligência artificial como ferramenta e não para substituir o talento humano. Aí a gente só tem a ganhar", diz.