Tarifas comerciais dos EUA niveladas a 10% para todos são desafio ao Brasil

Exceção é a China, com quem os EUA disputam um cabo de guerra tarifário. A alíquota de imposto de importação já havia sido aumentada para 104%, mas foi ampliada para 125% hoje. México e Canadá não entraram na política de tarifas recíprocas.

Nivelação das taxas pode representar um desafio para o Brasil. Segundo Alberto Carbonar, sócio de Relações Governamentais na Nelson Wilians Advogados, mbora possa estimular a busca por novos mercados e aprimorar a eficiência produtiva, o impacto geral tende a ser negativo, encarecendo as exportações brasileiras e reduzindo a competitividade em setores como manufatura e tecnologia. "A resposta do Brasil, seja por meio de retaliação, negociação ou recurso à OMC (Organização Mundial do Comércio), exigirá uma análise cuidadosa para mitigar os impactos negativos e preservar o crescimento econômico", afirma.

Porém, agronegócio pode se safar, mesmo com tarifas "iguais". Carbonar disse que, no caso da retaliação da China aos produtos americanos, o Brasil pode se beneficiar com o aumento da demanda chinesa pelos produtos agrícolas, fortalecendo a posição como um dos principais fornecedores para o mercado de lá. "Além disso, a busca por novos mercados e a diversificação de produtos podem impulsionar a inovação e a agregação de valor, tornando o agronegócio brasileiro mais resiliente e competitivo a longo prazo", acrescenta.

Brasil tem uma pauta de exportações para os Estados Unidos bastante concentrada em produtos como aço, alumínio, petróleo e alimentos — setores sensíveis a qualquer variação de custo logístico ou tributário. Para Renata Bilhim, advogada tributarista e ex-conselheira do Carf (Conselho Administrativo de Recursos Fiscais), a medida até pode parecer neutra, já que o Brasil está entre os países contemplados com essa tarifa básica, o que evita penalizações maiores, como as impostas à China, por exemplo, mas a uniformização das tarifas, ainda que provisória, pode acabar sendo prejudicial para o Brasil a médio e longo prazo, especialmente se ela sinalizar um movimento duradouro de restrição comercial.

Ao adotar essa política tarifária mais agressiva, os EUA pressionam parceiros comerciais a renegociarem termos com foco em benefícios bilaterais. "O Brasil não tem, hoje, um acordo de livre comércio com os Estados Unidos, então fica em desvantagem nesse processo", diz.