Trump não descarta prorrogar pausa nas tarifas recíprocas

Ao discutir as políticas tarifárias, o presidente reconheceu que haverá um custo e problemas de transição. Como já havia dito em dias anteriores, Trump afirmou que tem arrecadado "bilhões de dólares por dia". A conversa com os jornalistas, segundo a CNBC, aconteceu após uma reunião com o gabinete, que durou aproximadamente 2h30.

União Europeia "foi esperta" ao recuar nas retaliações, segundo Trump. "Viram o que fizemos com a China e resolveram recuar", afirmou. O presidente esclareceu ainda que vai lidar com a Europa apenas como um bloco, descartando a possibilidade de acordos individuais. Bloco anunciou hoje que vai suspender por 90 dias as primeiras contramedidas, com o objetivo "de dar chance às negociações".

* Com informações do Estadão Conteúdo