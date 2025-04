Bolsas chinesas fecham em alta após nova retaliação de Trump; Japão cai 3%

As Bolsas de Valores da China fecharam em alta mesmo após a decisão dos EUA de elevar as tarifas de importação contra o país para 145%. O Índice Nikkei, de Tóquio, caminhou na contramão e caiu quase 3%.

O que aconteceu

Mercados da China fecham novamente no azul. Entre os principais índices, a maior alta do pregão foi registrada pelo Hang Seng, de Hong Kong, com alta de 1,13%. O SZSE, composto pelas 500 ações negociadas na Bolsa de Valores de Shenzhen, subiu 0,82%. O DJ Shanghai e SSEC avançaram, respectivamente, 0,54% e 0,45%, respectivamente.

Fechamento ocorreu antes de nova retaliação. As Bolsas Chinesas encerram os trabalhos entre 4h e 5h (horário de Brasília). Após o fechamento, o governo local anunciou a elevação de 84% para 125% sobre as tarifas contra as importações norte-americanas.